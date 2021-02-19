«Помогите не замерзнуть!» Многодетная семья обратилась к Собянину через «Кривую линию»

Вторую зиму температура в квартире многодетной семьи Вершковых в Москве не поднимается выше 14-16 градусов.

В новый дом в Южнопортовом районе столицы они въехали два года назад и до сих пор не могут решить проблему с неработающими батареями отопления. Сотрудники ГБУ «Жилищник Южнопортовый» разводят руками, а многочисленные жалобы в Жилищную инспекцию не приносят результата. Проверяющие, несмотря на данные обещания, так и не приехали.

По совету управляющей компании семья за свой счет поменяла все стояки и радиаторы. Но теплее не стало. Ситуация усугубляется аномальными холодами. Особо циничным звучит для Вершковых заявления московских коммунальщиков о том, что «несмотря на низкую температуру, в московских домах будет тепло».

После обращения многодетной семьи Вершковых в "Кривую линию", НСН не смогла остаться в стороне от критической ситуации и сразу направила соответствующие запросы в департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищную инспекцию. Надеемся, что чиновники смогут оперативно разрешить проблему без личного вмешательства мэра Москвы Сергея Собянина.



