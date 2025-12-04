Помочь может каждый: В Москве запустят проект «Добрые подарки»

Благотворительный магазин «Добрые подарки», открытие которого состоится в Москве 6-7 декабря, будет направлять средства на поддержку фондов и социально незащищенных категорий граждан.

По словам инициатора проекта — основательницы и руководителя творческой мастерской АНО «Бабушкин клубок» Ольги Копытовой, основной ассортимент «Добрых подарков» на Сходненской улице, 35к1 составят праздничные наборы и изделия ручной работы, изготовленные в мастерской пенсионерами и людьми с инвалидностью.

«У нас представлен широкий выбор подарков: от свечей и открыток до вязаных и шитых символов Нового года, украшений и аксессуаров. Всё выполнено на высоком профессиональном уровне это подтверждают крупные московские компании, которые на протяжении нескольких лет заказывают у нас новогодние наборы для своих сотрудников и клиентов», — рассказала Копылова.

Помимо продукции «Бабушкиного клубка», магазин предложит товары, созданные более чем десятью благотворительными фондами. В планах — постоянное пополнение ассортимента.

