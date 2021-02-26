Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбой в работе соцсети

Сбой произошел в работе соцсети «ВКонтакте», следует из данных сайта Downdetector.

По данным портала, у 70% пользователей возникли проблемы с загрузкой сайта, еще 26% юзеров жалуются на трудности с доставкой сообщений, 3% процента испытывают сложности со входом в аккаунт, отмечает телеканал «360».

Представители «Вконтакте» подтвердили, что ряд пользователей устройств на базе Android могли столкнуться с неполадками, и пообещали оперативно устранить сбой.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:СбойВконтакте
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