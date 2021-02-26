Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбой в работе соцсети
26 февраля 202119:29
Сбой произошел в работе соцсети «ВКонтакте», следует из данных сайта Downdetector.
По данным портала, у 70% пользователей возникли проблемы с загрузкой сайта, еще 26% юзеров жалуются на трудности с доставкой сообщений, 3% процента испытывают сложности со входом в аккаунт, отмечает телеканал «360».
Представители «Вконтакте» подтвердили, что ряд пользователей устройств на базе Android могли столкнуться с неполадками, и пообещали оперативно устранить сбой.
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26 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru