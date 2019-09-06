Пользователи Telegram смогут полностью скрывать свои номера
Теперь в мессенджере можно спрятать номер телефона даже от тех, кто ранее внес его в свой список контактов, сообщает DP. Новая функция будет доступна в разделе «конфиденциальность» после обновления приложения.
По мнению разработчиков, эта опция поможет людям организовать площадку для безопасного общения в условиях политического и иного прессинга. «Мы верим, что все люди имеют право выражать свое мнение», - утверждается в блоге Telegram.
Также разработчики ограничили возможность поиска конкретных лиц по номеру телефона. Если владелец полностью закроет доступ, то его аккаунт в мессенджере невозможно будет найти, даже сохранив номер на своем устройстве.
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