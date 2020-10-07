Пользователи соцсетей посмеялись над Исинбаевой за конфуз перед Путиным

Пользователи социальных сетей посмеялись над олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой, запутавшейся в словах на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Некоторые посоветовали ей уйти из политики, другие сравнили с мэром Киева, бывшим боксером Виталием Кличко.

Инцидент произошел во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Выступая перед российским лидером, Исинбаева не смогла внятно сформулировать мысль.

«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни — это общая цель нашей страны, это ваша, ваша цель…, но наша задача… вернее, нет. В общем, мы делаем то, что вы сказали», — цитирует Ura.ru бывшую спортсменку, занимающую пост председателя Ассоциации студенческих спортивных клубов.

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Пользователи соцсетей также намекнули олимпийской чемпионке, что шестом она владеет лучше, чем языком.

Сама Исинбаева объяснила конфуз волнением. По ее словам, когда выступаешь перед президентом, волнение - это естественно. При этом слова и мысли начинают путаться.

В августе член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева рассказала о главной претензии набсовета в адрес гендиректора агентства Юрия Гануса. Как передает RT, это нецелевое расходование бюджетных средств.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Владимир ПутинЕлена Исинбаева
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