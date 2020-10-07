Пользователи соцсетей посмеялись над Исинбаевой за конфуз перед Путиным
Пользователи социальных сетей посмеялись над олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой, запутавшейся в словах на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Некоторые посоветовали ей уйти из политики, другие сравнили с мэром Киева, бывшим боксером Виталием Кличко.
Инцидент произошел во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Выступая перед российским лидером, Исинбаева не смогла внятно сформулировать мысль.
«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни — это общая цель нашей страны, это ваша, ваша цель…, но наша задача… вернее, нет. В общем, мы делаем то, что вы сказали», — цитирует Ura.ru бывшую спортсменку, занимающую пост председателя Ассоциации студенческих спортивных клубов.
Пользователи соцсетей также намекнули олимпийской чемпионке, что шестом она владеет лучше, чем языком.
Сама Исинбаева объяснила конфуз волнением. По ее словам, когда выступаешь перед президентом, волнение - это естественно. При этом слова и мысли начинают путаться.
В августе член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева рассказала о главной претензии набсовета в адрес гендиректора агентства Юрия Гануса. Как передает RT, это нецелевое расходование бюджетных средств.
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