Пользователи соцсетей посмеялись над Исинбаевой за конфуз перед Путиным

Пользователи социальных сетей посмеялись над олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой, запутавшейся в словах на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Некоторые посоветовали ей уйти из политики, другие сравнили с мэром Киева, бывшим боксером Виталием Кличко.

Инцидент произошел во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Выступая перед российским лидером, Исинбаева не смогла внятно сформулировать мысль.

«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни — это общая цель нашей страны, это ваша, ваша цель…, но наша задача… вернее, нет. В общем, мы делаем то, что вы сказали», — цитирует Ura.ru бывшую спортсменку, занимающую пост председателя Ассоциации студенческих спортивных клубов.