Пользователи пожаловались на сбои в работе в Facebook
Пользователи социальной сети Facebook по всему миру обратили внимание на сбои в работе сервиса. Проблемы начались во вторник, 1 октября, около 05:20 мск.
На неполадки, в частности, жаловались жители США, России, Японии и ряда европейских государств, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что у большинства (58%) не работала новостная лента, 18% не смогли авторизоваться, у остальных сайт вовсе перестал открываться.
В конце прошлой недели в США, Японии и «Великобритании «упал» Twitter , отмечает Газета.ру Проблемы наблюдались как в приложениях для iOS и Android, так и на сайте соцсети.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Инициатора бунта детских онкологов в центре Блохина отстранили
- На выплаты уволенным чиновникам потратят почти 5 млрд рублей
- «Мисс Украину» отстранили от эфира из-за отказа говорить на мове
- Заработал закон о запрете использования открытого огня на балконах
- Россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту