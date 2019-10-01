Пользователи пожаловались на сбои в работе в Facebook

Пользователи социальной сети Facebook по всему миру обратили внимание на сбои в работе сервиса. Проблемы начались во вторник, 1 октября, около 05:20 мск.

На неполадки, в частности, жаловались жители США, России, Японии и ряда европейских государств, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что у большинства (58%) не работала новостная лента, 18% не смогли авторизоваться, у остальных сайт вовсе перестал открываться.

В конце прошлой недели в США, Японии и «Великобритании «упал» Twitter , отмечает Газета.ру Проблемы наблюдались как в приложениях для iOS и Android, так и на сайте соцсети.

