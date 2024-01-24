Бизнес в России стал брать вдвое больше кредитов в 2023 году

Малый и средний бизнес в 2023 году взяли в кредит 163 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2022 году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни».

Отмечается, что больше всего заявок оформили компании из сферы торговли (42%), строительства (27%) и транспорта (10%).