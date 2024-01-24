Бизнес в России стал брать вдвое больше кредитов в 2023 году

Малый и средний бизнес в 2023 году взяли в кредит 163 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2022 году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни».

Отмечается, что больше всего заявок оформили компании из сферы торговли (42%), строительства (27%) и транспорта (10%).

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Общий объем ссуд россиян за 10 месяцев 2023 года увеличился на 6 триллионов рублей и достиг рекордных 34,8 трлн рублей. Уточняется, что подобный прирост оказался рекордным за все время ведения статистики. С января по октябрь 2022 года общий кредитный портфель россиян подрос только на 1,7 трлн рублей. Годом ранее прирост за аналогичный период составил 4,1 трлн рублей.

Около 60% ссуд, выданных россиянам в 2023 году, пришлось на ипотеку, рассказали изданию в пресс-службе Центробанка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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