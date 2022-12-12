Полынь: Россияне хотят, чтобы ведьм сжигали на костре
Основатель ассоциации врачей и целителей АСМ отметила, что общество агрессивно настроено по отношению к целителям.
Основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель первой в мире здравницы, где лечение основано на медицине традиций, ведьма Алена Полынь в пресс-центре НСН заявила, что психически больные люди желают ведьмам «расправы».
«Уже мне сейчас люди пишут, что депутаты взялись за ведьм. У нас огромное количество людей психически больных, которые ждут пыток. Они забыли, что на этих кострах сжигались ученые и так далее, они просто радуются, что кому-то будет плохо или больно, радуются, что какой-то закон против ведьм. При этом депутаты, когда плохо, идут к ведьме, идут за помощью», - отметила она.
Зачастую маги и целители наносят непоправимый ущерб здоровью граждан, иногда речь идет о летальных исходах, заявила ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.
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