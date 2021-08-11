Полярники из Москвы проголосуют на сентябрьских выборах онлайн
Жители Москвы, которые работают на антарктической станции «Новолазаревская», смогут дистанционно проголосовать за полярным кругом на выборах в сентябре. Об этом сообщил руководитель российской антарктической экспедиции Александр Клепиков в эфире телеканала «Москва 24».
«Для участников таких экспедиций, как экспедиции в Арктике, Антарктике, электронное голосование является прекрасной альтернативой обычно используемому способу голосования. Мы поддерживаем своих сотрудников в желании проголосовать дистанционно. Это современный способ голосования», — подчеркнул Клепиков.
Руководитель экспедиции отметил, что предложение проголосовать электронным способом поступило от правительства Москвы впервые, и полярники воспользовались такой возможностью.
Ранее председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов отметил высокий интерес москвичей к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) еще на стадии тестирования системы. По словам Козлова, было выдано 146,6 тысячи бюллетеней при ожидаемом уровне в 100 тысяч.
Как подчеркнул парламентарий, по данным итогов тестирования функционал электронного голосования работает без сбоев.
Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября нынешнего года. Регистрация на дистанционное электронное голосование в Москве открыта с 2 августа.
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