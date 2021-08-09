Полярник назвал онлайн-голосование наиболее удобной формой волеизъявления
Житель российской столицы Александр Шерстобитов, работающий инженером по радиационной безопасности на атомном контейнеровозе «Севморпуть» рассказал, что воспользуется дистанционным электронным голосованием на выборах в сентябре. По словам полярника, ДЭГ – более сподручный вариант волеизъявления на сегодня, принимая во внимание продолжающуюся пандемию коронавируса.
Кроме того, как отметил Шерстобитов, такой вариант голосования позволит ему сделать свой выбор во время работы в море. Таким образом, онлайн метод расширяет круг граждан, которые имеют возможность проголосовать. Полярник подчеркнул, что доверяет этому голосованию так же, как и прямому очному на участке, однако при условии, что имеется прямой технологический контроль за процессом.
Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут 17, 18 и 19 сентября. В Москве регистрация на дистанционное электронное голосование открыта со 2 августа. Помимо выборов в Госдуму в столице пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам, а также выборы в муниципальном округе Щукино.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве и еще в шести регионах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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