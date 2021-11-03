Получить ИНН можно будет на портале госуслуг РФ
Россияне смогут получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) на портале государственных слуг в электронном виде, не приходя в МФЦ. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, уже сегодня соответствующие поправки будут внесены в Налоговый кодекс.
Как подчеркнул премьер-министр, правительство постоянно работает над расширением списка услуг, которые можно получить дистанционно. Это серьёзно облегчает и ускоряет решение многих формальных процедур, в том числе обусловленных получением необходимых документов и справок. Отсутствие необходимости посещать лично учреждения и ведомства особенно важно в условиях сложной эпидемиологической обстановки.
По словам Мишустина, данное решение облегчат жизнь и иностранцам, которые хотят прибыть на работу в Россию. Еще до приезда они получат возможность договориться с работодателями и заранее оформить нужные документы, в том числе, встать на налоговый учёт.
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