Дурову продлили срок задержания еще на 48 часов

Отмечается, что бизнесмен будет находиться под стражей в рамках расследования уголовного дела о киберпреступлениях.

Ранее Павла Дурова задержали во Франции, бизнесмена подозревают в ряде преступлений, совершенных с использованием мессенджера Telegram, пишет Ura.ru. В частности, обвинения касаются отказа передавать силовым структурам данные и документы по запросу; соучастия в хранении и распространении детской порнографии; в приобретении, перевозке, хранении, продаже наркотиков; в организованном мошенничестве. Также Дурова заподозрили в продаже либо передаче инструментов для получения доступа к системам обработки данных, отмывании денег от преступной деятельности организованной группы.

