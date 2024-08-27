Дурову продлили срок задержания еще на 48 часов
Основателя Telegram Павла Дурова оставили под арестом еще на 48 часов. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление прокуратуры Парижа.
Отмечается, что бизнесмен будет находиться под стражей в рамках расследования уголовного дела о киберпреступлениях.
Ранее Павла Дурова задержали во Франции, бизнесмена подозревают в ряде преступлений, совершенных с использованием мессенджера Telegram, пишет Ura.ru. В частности, обвинения касаются отказа передавать силовым структурам данные и документы по запросу; соучастия в хранении и распространении детской порнографии; в приобретении, перевозке, хранении, продаже наркотиков; в организованном мошенничестве. Также Дурова заподозрили в продаже либо передаче инструментов для получения доступа к системам обработки данных, отмывании денег от преступной деятельности организованной группы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru