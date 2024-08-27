Дурову продлили срок задержания еще на 48 часов

Основателя Telegram Павла Дурова оставили под арестом еще на 48 часов. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление прокуратуры Парижа.

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Отмечается, что бизнесмен будет находиться под стражей в рамках расследования уголовного дела о киберпреступлениях.

Ранее Павла Дурова задержали во Франции, бизнесмена подозревают в ряде преступлений, совершенных с использованием мессенджера Telegram, пишет Ura.ru. В частности, обвинения касаются отказа передавать силовым структурам данные и документы по запросу; соучастия в хранении и распространении детской порнографии; в приобретении, перевозке, хранении, продаже наркотиков; в организованном мошенничестве. Также Дурова заподозрили в продаже либо передаче инструментов для получения доступа к системам обработки данных, отмывании денег от преступной деятельности организованной группы.

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ФОТО: Страница Павла Дурова в соцсети во "ВКонтакте"
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