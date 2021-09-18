Польское издание назвало Украину непривлекательным местом для жизни
Украина едва ли сможет в долгосрочной перспективе оставаться эффективной и современной страной и привлекательным местом для жизни. Об этом пишет польский журнал Tygodnik Powszechny.
Издание проанализировало ситуацию с миграцией и демографией на Украине, отметив, что в течение 30 лет численность населения страны уменьшается, и большое число граждан переезжают.
Журнал пишет, что проект «Независимая Украина» стал непривлекательным для народа, и украинцы не связывают свою жизнь с этой страной.
По данным министерства социальной политики Украины, в стране в 2019 году насчитывалось 3,2 млн трудовых мигрантов, а во время сезонных работ — 7-9 млн человек. Кроме того, на Украине зафиксирован самый высокий уровень безработицы с 2013 года (10,5%), в связи с чем граждане эмигрируют или уезжают на заработки в Россию, Европу, США.
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