Польша запланировала депортацию 200 мигрантов

В ближайшее время польские власти планируют депортировать 200 нелегальных мигрантов, попавших на территорию страны из Белоруссии. Об этом сообщила пресс-секретарь польской пограничной службы Анна Михальская.



По имеющимся данным, все иностранцы являются гражданами Ирака. При этом для депортации требуется согласие властей Ирака, поэтому между двумя странами ведутся переговоры.

«На этой неделе мы планируем очередные возвращения иностранцев в страны и происхождения. Мы планируем депортировать около 200 лиц, в том числе 10 организаторов нелегальной миграции», - подчеркнула Михальская.

В течение 2021 года года погранохрана Польши заявила о 36 тысячах попыток пересечения границы, 2,5 тысячи нелегалов были задержаны. При этом в 2020 году задержаний было лишь 95.

