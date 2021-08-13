Полковник Квачков госпитализирован с пневмонией

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков госпитализирован с пневмонией. Об этом рассказала его жена Надежда на своей странице «ВКонтакте». Как рассказала супруга, Владимир находится в больнице уже около недели. Состояние отставного полковника с 8 августа находится «без изменений», заявила она РИА Новости.

Квачков 30 лет служил на командных должностях в войсках специального назначения Главного разведывательного управления, а также в аппарате Генштаба. Имеет степень кандидата военных наук.

В 2005 году ему предъявили обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения офицер был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. На свободу он вышел только в 2019 году. Имеет двух сынов и двух дочерей.

