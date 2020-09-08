Полиция задержала «магов» во время оглашения приговора Ефремова
Сотрудники полиции задержали несколько человек у здания Пресненского суда. Они пытались провести «магические» обряды на «справедливость», используя при этом фотографии актёра Михаила Ефремова, его адвоката Эльмана Пашаева и адвоката потерпевших Александра Добровинского, передаёт телеканал «360».
В эти минуты в суде зачитывают приговор Ефремову. Судья Елена Абрамова уже объявила, что он признан виновным в «пьяном» ДТП со смертельным исходом, отдельно упомянув, что артист свою вину не признавал.
Отметим, что Ефремов признал свою вину только на последнем заседании, до этого настаивая, что не помнит, был ли за рулём автомобиля в момент ДТП.
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