Полиция пришла с обысками к сервисам аренды самокатов в Санкт-Петербурге

Ранее в Подмосковье ограничили скорость движения электросамокатов. Теперь транспорт не будет разгонятся быстрее 20 километров в час. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что штрафы и любые ужесточения не помогут контролировать водителей электросамокатов.

Танцор Мариинского театра Давид Залеев 18 мая попал в больницу после падения с электросамоката. Артист не справился с управлением и ударился головой об асфальт. Сообщалось, что танцор находится в медикаментозной коме, его подключили к аппарату ИВЛ. Залееву сделали трепанацию черепа и удалили гематому.

