Полиция пришла с обысками к сервисам аренды самокатов в Санкт-Петербурге
Силовики обыскивают офисы крупных сервисов аренды электросамокатов Whoosh, Molnia и других после инцидентов со столкновениями клиентов с маленькими детьми, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
Ранее в Подмосковье ограничили скорость движения электросамокатов. Теперь транспорт не будет разгонятся быстрее 20 километров в час. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что штрафы и любые ужесточения не помогут контролировать водителей электросамокатов.
Танцор Мариинского театра Давид Залеев 18 мая попал в больницу после падения с электросамоката. Артист не справился с управлением и ударился головой об асфальт. Сообщалось, что танцор находится в медикаментозной коме, его подключили к аппарату ИВЛ. Залееву сделали трепанацию черепа и удалили гематому.
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