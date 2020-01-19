Полицейские возили воющего чиновника на тележке в аэропорту Внуково ВИДЕО

Полицейские задержали в столичном аэропорту Внуково замруководителя одного из региональных управлений Ростехнадзор, находящегося в нетрезвом состоянии, и доставили его в отдел. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Указывается, что инцидент произошел в конце декабря 2019 года, тогда в аэропорту Внуково полиция задержала двоих руководителей Печорского управления Ростехнадзора – Сергея Галынина и его заместителя Александра Подколзина, которые находились под действием алкоголя или психоактивных веществ.