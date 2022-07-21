Политик-трансгендер призвала ввести ставку психолога во всех российских школах

Председатель Алтайского отделения Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива", Первая в России трансгендерная женщина-политик Юлия Алёшина в пресс-центре НСН призвала депутатов закрепить в образовательных стандартах полную ставку психолога во всех школах.

«На мой взгляд, работа должна вестись, чтобы была реальная помощь людям. Для этого в каждой общеобразовательной школе должен быть психолог, он должен работать на полную ставку. Я бы предложила Госдуме в образовательных стандартах закрепить это. Сегодня в некоторых школах вообще нет психологов, в некоторых школах психологами работают учителя других профилей. Задача школьного психолога - в том числе работать в индивидуальном порядке, помогать детям и подросткам, у кого есть какие-либо проблемы, в том числе проблемы, связанные с бинарностью. Психолог может дать поддержку ребенку», - отметила она.

За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений необходимо ввести уголовное наказание, чтобы не допустить серьезного сокращения численности населения России, заявила ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

