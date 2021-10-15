«Политически некорректно». Лавров пошутил над термином «омбудсмен»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил гендерно нейтральный вариант понятия «омбудсмен». Он заявил, что это слово лучше заменить понятием «омбудсперсон», передает ТАСС.
«В современном мире слово "омбудсмен", особенно так часто употребляемое, может показаться политически некорректным», - сыронизировал Лавров, выступая на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Он добавил, что ему гораздо ближе русские слова «уполномоченный» или «уполномоченная».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru