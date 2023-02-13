Поликлинику на 750 человек откроют в этом году в Строгино

Ввести в эксплуатацию поликлинику на 750 человек с травмпунктом планируют в 2023 году в Москве.

«В настоящий момент ведутся работы по прокладке наружных инженерных сетей, устройству внутренних инженерных коммуникаций, отделочные работы. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В поликлинике будет установлено современное медицинское оборудование. Здание будет оснащено понятной системой навигации с доступом для лиц с ограниченными возможностями.

По словам Загрутдинова, готовность нового здания взрослой поликлиники на 750 посещений в смену с травмпунктом в районе Строгино на улице Твардовского, вл. 10 составляет 67%. Застройщиком выступает АНО «РСИ».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:МоскваСтроительствоПоликлиники
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