Поликлинику на 750 человек откроют в этом году в Строгино

Ввести в эксплуатацию поликлинику на 750 человек с травмпунктом планируют в 2023 году в Москве.

«В настоящий момент ведутся работы по прокладке наружных инженерных сетей, устройству внутренних инженерных коммуникаций, отделочные работы. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В поликлинике будет установлено современное медицинское оборудование. Здание будет оснащено понятной системой навигации с доступом для лиц с ограниченными возможностями.

По словам Загрутдинова, готовность нового здания взрослой поликлиники на 750 посещений в смену с травмпунктом в районе Строгино на улице Твардовского, вл. 10 составляет 67%. Застройщиком выступает АНО «РСИ».

