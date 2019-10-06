Покрас Лампас восстановил в Екатеринбурге испорченный «Супрематический крест»

Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) закончил работу по восстановлению испорченного «Супрематического креста» в Екатеринбурге на Площади первой пятилетки. Об этом сообщила пресс-секретарь фестиваля «Стенограффия» Екатерина Кизюн.

Творение Покраса Лампаса размером около 6,6 тысяч квадратных метров дорожные рабочие залили гудроном во время ремонта 19 июля. Стрит-арт художник изменил концепцию изображения также в связи с протестами верующих, прошедших 26 июля в Екатеринбурге.

«Покрас закончил восстанавливать работу и уже улетел из Екатеринбурга. Приходилось работать ночью. (Работа восстановлена) по новому эскизу, который около двух недель назад презентовали. Это уже больше не крест, а три геометрические фигуры, не пересекающиеся между собой», - цитирует РИА Новости Екатерину Кизюн.

Ранее лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в эфире НСН рассказал, как относится к идее закрасить граффити в Санкт-Петербурге с его изображением.

