Покрас Лампас восстановил в Екатеринбурге испорченный «Супрематический крест»
Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) закончил работу по восстановлению испорченного «Супрематического креста» в Екатеринбурге на Площади первой пятилетки. Об этом сообщила пресс-секретарь фестиваля «Стенограффия» Екатерина Кизюн.
Творение Покраса Лампаса размером около 6,6 тысяч квадратных метров дорожные рабочие залили гудроном во время ремонта 19 июля. Стрит-арт художник изменил концепцию изображения также в связи с протестами верующих, прошедших 26 июля в Екатеринбурге.
«Покрас закончил восстанавливать работу и уже улетел из Екатеринбурга. Приходилось работать ночью. (Работа восстановлена) по новому эскизу, который около двух недель назад презентовали. Это уже больше не крест, а три геометрические фигуры, не пересекающиеся между собой», - цитирует РИА Новости Екатерину Кизюн.
Ранее лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в эфире НСН рассказал, как относится к идее закрасить граффити в Санкт-Петербурге с его изображением.
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