Поклонская резко ответила по поводу своего развода

Наталья Поклонская высказал резкую реакцию на признание мужа о разводе. Как пишут «Дни.ру», в интервью Telegram-каналу «Подъем» депутат Госдумы заявила, что не намерена прилюдно обсуждать детали своего расставания с супругом. «Вот пусть он и комментирует дальше. Я эту тему не обсуждаю», – подчеркнула Поклонская.

Ранее пока ещё муж депутата, бывший глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев признался, что они разводятся. Как рассказал мужчина сайту KP.RU, двум самодостаточным людям со своей историей и взглядами «очень трудно не искрить». По словам Соловьёва, больше всего разочарование в людях наступает, когда осознаёшь, что «тебя использовали, в то время, как ты хотел искренне и бескорыстно помогать».

«Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме», — цитирует Телеканал «360» слова Соловьёва, сказанные РИА Новости.

Мужчина также отметил, что в разводе нет ничего тайного и радикального, о чём ранее заявила Поклонская. По словам супруга, эти слова жены напомнили ему анекдот об иностранце, который сам рассказывал анекдот про лягушку: «На ля начинается, на гушка заканчивается».

Между тем бывший помощник Поклонской Вадим Манукян предположило в интервью Ura.ru, что развод вызван желанием мужа пиариться на ее личности. По словам Манукяна, депутат Госдумы не любит, когда «садятся ей на голову».

Поклонская и Соловьев заключили брак в августе 2018 года. В совместно написанной книге депутат Госдумы рассказала о встрече с мужем и первых поклонниках. Впервые они пересеклись в 2015 году, когда Поклонская была генеральным прокурором Крыма и на полуостров привезли мироточащую икону Святого государя Николая Второго.

