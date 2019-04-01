Поклонская раскритиковала мавзолей Ленина

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская назвала мавзолей Владимира Ленина пережитком прошлого, который не дает стране развиваться, пишет «РИА Новости».

По словам депутата, для части россиян мавзолей является символом их убеждений, но «не способен заполнить душевный вакуум», отмечает «Свободная пресса».

Поклонская напомнила, что по русским традициям, умерших людей принято хоронить, а не мумифицировать, пишут argumenti.ru. Однако парламентарий предположила, почему в 1924 году власти СССР решили сделать по-другому.

«Здесь и потребность большевистской власти предложить народу хоть что-то взамен веры в Бога, ну и научный интерес, наверное, тоже», — цитирует депутата РИА ФАН.

Напомним, что 22 апреля исполняется 149 лет со дня рождения Владимира Ленина. Ранее директор института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил в ЦИК письмо с предложением провести референдум по вопросу захоронения тела вождя, сообщает Ura.ru.

В апреле 2017 года опрос ВЦИОМ показал, что более половины россиян, 63 процента, выступают за захоронение тела Ленина, а около трети респондентов, 31 процент, уверены, что его останки следует оставить в Мавзолее.



Депутат Государственной думы от КПРФ, член Центрального комитета КПРФ Валерий Рашкин в ходе пресс-конференции НСН на тему: «100-летие революции как повод для перезахоронения Ленина» заявил, что оживление вокруг судьбы останков вождя революции создано искусственно, чтобы отвлечь внимание народа от действительно актуальных вопросов.

