Поклонская посоветовала не верить мужчинам

Депутат Госдумы Наталья Поклонская на онлайн-брифинге в пресс-центре МИА «Россия сегодня» заявила, что перестала верить мужчинам.

Парламентарий рассказала, что делает выводы, исходя из собственного опыта, и стремится стать мудрее и сильнее. Кроме того, Поклонская отметила, что посоветовала бы «не отчаиваться, никогда не опускать руки» и «не верить мужчинам».

При этом депутат подчеркнула, что за последние семь лет приобрела ценный опыт, отмечает «Свободная пресса». Поклонская поделилась, что прошла бы этот путь заново.

Наталья Поклонская была избрана депутатом Госдумы в 2016 году. Парламентарий занимает должность замглавы комитета по международным делам.

