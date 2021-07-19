Поклонская опровергла своё назначение на пост главы Минприроды Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что пока преждевременно говорить о её новом месте работы, сообщает РБК.

По её словам, о своём назначении на пост главы Минприроды Крыма она услышала от журналистов, однако она не намерена устраиваться в Министерство экологии в Крыму, равно как и объявлять о своём новом месте работы.

«Меня уже куда только не назначают. Я пока не буду говорить, куда именно, потому что это преждевременно», — отметила депутат.

Ранее портал «Октагон», со ссылкой на источник в правительстве Крыма, сообщил, что Поклонская может занять должность регионального министра.

Сама Поклонская отказалась от участия в сентябрьских выборах в Госдуму из-за перехода на другую работу, сообщает Ura.ru. При этом она заявила, что не намерена завершать политическую карьеру, однако хочет получить другой опыт, который будет полезен для её дальнейшей карьеры.

