Поклонская опровергла своё назначение на пост главы Минприроды Крыма
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что пока преждевременно говорить о её новом месте работы, сообщает РБК.
По её словам, о своём назначении на пост главы Минприроды Крыма она услышала от журналистов, однако она не намерена устраиваться в Министерство экологии в Крыму, равно как и объявлять о своём новом месте работы.
«Меня уже куда только не назначают. Я пока не буду говорить, куда именно, потому что это преждевременно», — отметила депутат.
Ранее портал «Октагон», со ссылкой на источник в правительстве Крыма, сообщил, что Поклонская может занять должность регионального министра.
Сама Поклонская отказалась от участия в сентябрьских выборах в Госдуму из-за перехода на другую работу, сообщает Ura.ru. При этом она заявила, что не намерена завершать политическую карьеру, однако хочет получить другой опыт, который будет полезен для её дальнейшей карьеры.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+24 633 / сут.
Умерли
149 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+18 764 / сут.
- В Севастополе отказались пускать в синагогу непривитых граждан
- В МЧС предупредили о риске возгораний на торфяниках в семи регионах России
- Песков оценил влияние дела Калви на бизнес-сообщество
- Поклонская опровергла своё назначение на пост главы Минприроды Крыма
- Правительство поддержало запрет продажи животных на рынках и в зоомагазинах
- Эксперт объяснила резкий скачок цен на продукты
- Олимпиаде в Токио угрожают устрицы
- Президент Казахстана отказался от принудительной вакцинации граждан от COVID-19
- СМИ: У гимнастки из США перед Олимпиадой выявили коронавирус
- Глава Минздрава рассказал о новых симптомах COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru