Поисковик «Яндекса» станет обязательным для установки на гаджеты в РФ с 2022 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 1 января 2022 года поисковик «Яндекса» должен по умолчанию предустанавливаться на продаваемые в России гаджеты, сообщает пресс-служба кабмина.
Закон об обязательной предварительной установке российского программного обеспечения на реализуемые в России смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и Smart TV вступил в силу с 1 апреля 2021 года, сообщает телеканал «360».
Согласно документу, на гаджеты, выпущенные после этой даты, производители обязаны в обязательном порядке устанавливать сервисы «Яндекса» и Mail.ru, а также соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», приложение «Госуслуги» и прочие российские программы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+22 236 / сут.
Умерли
205 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+13 513 / сут.
- В Госдуме выступили против ремонта коммунальных систем за счет граждан
- YouTube запретил контент, ставящий под сомнение итоги выборов
- Названы последствия бессимптомного течения COVID-19
- Итальянская рок-группа Maneskin выступит в России
- Вспышка АЧС произошла на предприятии «Мираторг» в Белгородской области
- СМИ: французская полиция арестовала мужчину, бросившего яйцо в Макрона
- Поисковик «Яндекса» станет обязательным для установки на гаджеты в РФ с 2022 года
- В партии КПРФ выступили против законопроекта о губернаторских сроках
- В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в кафе и магазинах
- Европейскую сеть ENEMO признали нежелательной в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru