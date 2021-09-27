Поисковик «Яндекса» станет обязательным для установки на гаджеты в РФ с 2022 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 1 января 2022 года поисковик «Яндекса» должен по умолчанию предустанавливаться на продаваемые в России гаджеты, сообщает пресс-служба кабмина.

Закон об обязательной предварительной установке российского программного обеспечения на реализуемые в России смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и Smart TV вступил в силу с 1 апреля 2021 года, сообщает телеканал «360».

Согласно документу, на гаджеты, выпущенные после этой даты, производители обязаны в обязательном порядке устанавливать сервисы «Яндекса» и Mail.ru, а также соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», приложение «Госуслуги» и прочие российские программы.

