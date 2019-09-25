Похититель картины Куинджи из Третьяковки признан виновным

Замоскворецкий суд Москвы в среду признал похитителя картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» с выставки из Третьяковской галереи виновным. Об этом сообщает РИА Новости. По словам судьи, Денис Чуприков виновен «в хищении предмета, имеющего особую историческую и культурную ценность».

В настоящее время продолжается оглашение приговора.

Ранее Прокуратура запросила для Чуприкова четыре года колонии строгого режима, сообщает RT.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена из Третьяковской галереи 27 января 2019 года. Похититель снял ее со стены на глазах у посетителей экспозиции и вместе с ней беспрепятственно покинул музей. Он был задержан на следующий день, полотно было обнаружено позже в Подмосковье.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников рассказал в эфире НСН, что экспонаты московских музеев оснастят радиометками.



















