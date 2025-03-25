Похищенные во Франции старинные монеты на 55 млн рублей нашли в Москве
Правоохранители обнаружили в Москве похищенную во Франции коллекцию старинных золотых монет, хранившуюся ранее в историческом музее Сен-Реми в Реймсе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«При проверке информации о продаже на московском антикварном рынке монет выяснилось, что они схожи по названию и описанию с украденными экспонатами. По каналам Интерпола во Францию был направлен запрос. Зарубежные коллеги подтвердили факт хищения.... в том числе редких ценных экземпляров античных времен, отчеканенных с I по V век нашей эры», - рассказала Волк.
За совершение преступления осудили охранника музея, но украденные монеты не были найдены и возвращены. Правоохранители из РФ получили фото и подробное описание экспонатов, провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых обнаружили и изъяли 79 монет. Государственный исторический музей провел экспертизу, которая подтвердила особую историческую и культурную ценность монет. Их примерная общая стоимость составляет свыше 55 млн рублей.
Российская сторона решает вопрос о возврате находки во Францию на место постоянной экспозиции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru