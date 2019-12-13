Поезда МЦД уже перевезли более 10 млн человек

Первые маршруты МЦД запустили 21 ноября. На них расположены 57 станций, с 19 из которых можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления ж/д. Проезд на Московских центральных диаметрах можно оплатить картой «Тройка», а также воспользоваться льготами по социальным картам.

Владимир Путин принял участие в открытии двух первых Московских центральных диаметров (МЦД). Церемония открытия прошла на станции «Белорусская». Глава государства сел в поезд «Иволга» на Белорусском вокзале, на нём он проехался до остановки «Фили». В пути президента России сопровождают глава РЖД Олег Белозеров, мэр столицы Сергей Собянин, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев, пишет Свободная пресса.



