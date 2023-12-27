Поезд Деда Мороза приехал в Москву
Поезд Деда Мороза приехал в российскую столицу на Белорусский вокзал. Произошло это 10 часов утра, стоянка продлится до 22:00, информирует сайт, посвященный новогодней акции.
Состав до этого уже прошёл 23 тысячи километров, и посетил 61 российский город. В общей сложности в маршрутном листе значатся более 80 населённых пунктов.
Поезд Деда Мороза отправился в путешествие 11 ноября и завершит его на Старый Новый год 13 января в Великом Устюге, где расположена вотчина зимнего волшебника. Из Москвы состав отправится в Муром.
Поезд состоит из 19 тематических вагонов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», например, на этот раз в нём появились вагон-приемная и вагон-сказочная деревня.
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