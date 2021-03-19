Подведены итоги нового краудсорcинг-проекта правительства Москвы

На краудсорсинговой платформе «Город идей» завершился проект по развитию обучающих программ инновационно-образовательного комплекса на ВДНХ «Мой “Техноград”».

Как рассказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, его участниками стали 12 тысяч человек, они внесли порядка 500 новых предложений по развитию программы обучения.

Они касались, в частности, таких областей, как цифровые технологии, услуги для населения и городская инфраструктура.

Мэрия Москвы развивает такого рода краудсорсинговые проекты с 2014 года, с их помощью в городе реализовано 2,5 тысячи предложений, собранных таким образом.

