Подозрительные переводы по карте предложили блокировать на 25 дней

Банки предложили дать клиентам возможность заблокировать перевод или расходы по карте на 25 дней, если получатель средств подозревается в мошенничестве. Такие поправки в закон «О национальной платежной системе» разработала Ассоциация банков Россия (АБР). Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий законопроект.

Согласно законопроекту, банки получат больше возможностей для борьбы с мошенническими переводами. Отмечается, что для блокировки перевода клиент будет обязан сообщить банку о мошенничестве не позднее 24 часов после совершения транзакции. Сейчас оспаривание транзакции можно осуществить только до зачисления средств на счет получателя.

Поправки в закон «О национальной платежной системе» начали разрабатывать летом 2019 года, отмечает RT. Тогда предполагалось, что банки смогут заблокировать транзакцию на срок до 30 дней. Авторы документа планируют направить предложения в Центробанк.



