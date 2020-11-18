Подозрительные переводы по карте предложили блокировать на 25 дней
Банки предложили дать клиентам возможность заблокировать перевод или расходы по карте на 25 дней, если получатель средств подозревается в мошенничестве. Такие поправки в закон «О национальной платежной системе» разработала Ассоциация банков Россия (АБР). Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий законопроект.
Согласно законопроекту, банки получат больше возможностей для борьбы с мошенническими переводами. Отмечается, что для блокировки перевода клиент будет обязан сообщить банку о мошенничестве не позднее 24 часов после совершения транзакции. Сейчас оспаривание транзакции можно осуществить только до зачисления средств на счет получателя.
Поправки в закон «О национальной платежной системе» начали разрабатывать летом 2019 года, отмечает RT. Тогда предполагалось, что банки смогут заблокировать транзакцию на срок до 30 дней. Авторы документа планируют направить предложения в Центробанк.
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