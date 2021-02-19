Подозреваемый в госизмене россиянин арестован в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве россиянина по подозрению в государственной измене. Гражданин по решению суда отправлен под стражу на время следствия, информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Называется фамилия задержанного – Воронин. После допроса его отправили в следственный изолятор «Лефортово». Детали уголовного дела умалчиваются, возможно, оно проходит под грифом «секретно».
В Лефортовском районном суде Москвы подтвердили факт ареста подозреваемого с такой фамилией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru