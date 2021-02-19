Подозреваемый в госизмене россиянин арестован в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве россиянина по подозрению в государственной измене. Гражданин по решению суда отправлен под стражу на время следствия, информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Называется фамилия задержанного – Воронин. После допроса его отправили в следственный изолятор «Лефортово». Детали уголовного дела умалчиваются, возможно, оно проходит под грифом «секретно».

В Лефортовском районном суде Москвы подтвердили факт ареста подозреваемого с такой фамилией.

