«Подонки без национальности»: Песков прокомментировал избиение пассажира в метро Москвы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что происшествие в московском метро с избиением тремя уроженцами Дагестана пассажира, не имеет отношения к межнациональной розни. По его словам, в данном случае не имеет значения, какой они национальности.
«Мы бы не говорили о межнациональной напряженности. Речь идет о подонках, о хулиганах. Не важно, какой они национальности», - подчеркнул представитель Кремля.
Вечером 4 октября в вагоне метро в перегоне между станциями «Измайловская» - «Первомайская» трое молодых людей избили 25-летнего пассажира, заступившегося за девушку, к которой они приставали. Как стало впоследствии известно, трое напавших на пассажира - уроженцы Дагестана. Они арестованы. Пострадавший Роман Ковалёв пока находится в больнице.
Песков выразил удовлетворение быстрым задержанием нападавших и призвал не предвосхищать возможные судебные решения по этому делу.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить ведомственной медалью «Доблесть и отвага» Ковалёва. Кроме того медалью «За содействие» будет также награждена женщина, которая во время избиения вызвала полицию, нажав тревожную кнопку в вагоне метро, а затем указала сотрудникам МВД на злоумышленников.
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