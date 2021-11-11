Подмосковный эпидемиолог объяснила положительный эффект нерабочей недели
Режим нерабочих дней снизил темп заболеваемости коронавирусом из-за специфики «дельта»-штамма. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова.
Эпидемиолог объяснила, что у дельта-штамма более короткий инкубационный период, поэтому даже одна нерабочая неделя дала положительный результат.
Белякова подчеркнула, что на снижение темпов распространения вируса повлияло и то, что многие жители Подмосковья использовали нерабочие дни для вакцинации.
«Работали все пункты вакцинации, и в этот период у нас было достаточно желающих вакцинироваться», – отметила эпидемиолог в беседе с «Радио 1».
В Подмосковье зарегистрировано самое резкое в России снижение коэффициента распространения COVID-19. Всего за сутки значение упало на 0,11 и составило 0,96.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 759 / сут.
Умерли
40 759+2 701 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 156 / сут.
- Подмосковный эпидемиолог объяснила положительный эффект нерабочей недели
- S7 не поддержала проверку QR-кодов при покупке авиабилетов
- «Нормально всё»: Брат Хабиба Нурмагомедова откликнулся на сообщения о своем задержании
- Миронов назвал ввод QR-кодов на транспорте ущемлением прав людей
- Синоптик рассказала о погоде в Москве и области в ближайшие дни
- Вирусолог назвал условие спада COVID-пандемии уже через месяц
- Депутат Госдумы назвала способы повышения пенсий россиян
- Мосгорсуд отклонил иск Пономарева на признание его СМИ-иноагентом
- Мальчик из США стал самым недоношенным в мире ребёнком, который выжил
- Генпрокуратура потребовала ликвидации «Мемориала», признанного «иноагентом»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru