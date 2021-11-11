Подмосковный эпидемиолог объяснила положительный эффект нерабочей недели

Режим нерабочих дней снизил темп заболеваемости коронавирусом из-за специфики «дельта»-штамма. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова.

Эпидемиолог объяснила, что у дельта-штамма более короткий инкубационный период, поэтому даже одна нерабочая неделя дала положительный результат.

Белякова подчеркнула, что на снижение темпов распространения вируса повлияло и то, что многие жители Подмосковья использовали нерабочие дни для вакцинации.

«Работали все пункты вакцинации, и в этот период у нас было достаточно желающих вакцинироваться», – отметила эпидемиолог в беседе с «Радио 1».

В Подмосковье зарегистрировано самое резкое в России снижение коэффициента распространения COVID-19. Всего за сутки значение упало на 0,11 и составило 0,96.

