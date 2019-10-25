Подмосковный бизнесмен установил надгробный памятник при жизни

Посетители кладбища в подмосковной Шатуре были немало удивлены, увидев на одном из погостов надгробный памятник мужчине, на котором не была указана дата смерти.

Фото памятника попало в соцсети и вызвало бурное обсуждение. Выдвигались предположения, что таким образом бизнесмена 1949 года рождения могли «предупредить» конкуренты.

Однако слухи опроверг сам владелец надгробного памятника, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Бизнесмен заявил, что просто решил установить памятник на своей будущей могиле заранее. По его словам, он не верит в суеверия и не видит в этом поступке ничего предосудительного.

