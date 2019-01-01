Подмосковные семьи с новорожденным смогут выбрать между подарком и деньгами

Он уточнил, что нововведения начнут действовать с 1 сентября этого года. Для семей, которые захотят выбрать денежные выплаты вместо подарочного набора для младенца, будет вручена дотация в размере20 тысяч рублей. Известно, что законопроект рассмотрят на ближайшем заседании Мособлдумы 4 июля.

Состав подарочного набора утвердили в мае. В брендированную коробку «Я родился в Подмосковье» вошло 53 предмета. Вручать коробку «Я родился в Подмосковье» начнут с 1 сентября.

Ранее в Госдуме положительно оценили предложение выдавать приданое новорождённым во всех регионах страны. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН одобрил инициативу и подчеркнул — главное, чтобы детские товары в таком наборе были качественными.

