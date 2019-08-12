Подмосковье закупит 5,5 миллиона учебников для учеников региона
Около 1,7 миллиарда рублей выделят на закупку пяти с половиной миллионов учебников в Подмосковье, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Отмечается, что это количество учебников будет приобретено для почти 900 тысяч школьников. Получить базовый комплект они смогут в учебных заведениях.
Добавим, обеспеченность учебниками составит 100%. По нормативу на одного ученика полагается обеспечение учебниками на две тысячи рублей.
Напомним, в 2018 году ВЦИОМ провёл опрос на тему трат родителей учеников на сборы ребёнка в школу. Данные показали, что в среднем россияне тратят на подготовку детей к первому сентября 21 тысячу рублей.
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