Подмосковье закупит 5,5 миллиона учебников для учеников региона

Около 1,7 миллиарда рублей выделят на закупку пяти с половиной миллионов учебников в Подмосковье, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Отмечается, что это количество учебников будет приобретено для почти 900 тысяч школьников. Получить базовый комплект они смогут в учебных заведениях.

Добавим, обеспеченность учебниками составит 100%. По нормативу на одного ученика полагается обеспечение учебниками на две тысячи рублей.

Напомним, в 2018 году ВЦИОМ провёл опрос на тему трат родителей учеников на сборы ребёнка в школу. Данные показали, что в среднем россияне тратят на подготовку детей к первому сентября 21 тысячу рублей.

