Подмосковье закупило спецтранспорт с оборудованием, которое позволит доставлять граждан из в больницы. Как сообщает Телеканал «360», уже с начала будущего года пенсионеры, которые живут в отдаленных деревнях и селах, смогут бесплатно добраться в лечебные. Для этого в области были закуплены 54 машины марки «Луидор». Уточняется, что 16 автомобилей были оборудованы специальным подъемником для инвалидов, прикованных к коляске.

В состав бригады, которая будет работать на спецавто, войдут водитель, специалист по социальной работе и медицинский работник. Машины будут оснащены ходунками, костылями и коляской, которая за минуту способна транспортироваться при помощи специального подъемника.

«Мы внедряем прогрaмму „Aктивное долголетие“. Стaршему поколению, людям, которым уже зa 65 сейчaс, нужны особые знaки внимaния, особaя зaботa. И сегодня те 26 первых aвтомобилей, которые мы получaем, позволят нaм эту зaботу и внимaние прaктически окaзaть», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

