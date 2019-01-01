Подмосковье вошло в топ-10 лучших мест для летних гастрономических туров

Подмосковье вошло в десятку лучших мест для летних гастрономических путешествий. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», этот рейтинг был подготовлен в преддверии празднования Дня гастрономии, который отмечается в этот вторник, 18 июня.

В частности, за Подмосковье проголосовали 6% опрошенных путешественников. Респонденты отвечали на вопрос о том, куда лучше отправиться для изучения местной гастрономии. В списке также оказались Санкт-Петербург, Грузия, а также Владимирская область, Краснодарский край, Италия и Франция.

Как напоминает НСН, в феврале стало известно, что в России предложили сделать гастрономический туризм приоритетным направлением. Цель инициативы — поддержать интерес иностранных путешественников к регионам страны. Как отметила председатель правления ассоциации культурно-гастрономического туризма Ирина Климкина, что в концепции программы по развитию туризма выделено только пять приоритетных видов. Среди них, активный отдых, оздоровительный, круизный, экологический и культурно-познавательный. Авторы инициативы предложили дополнить эти виды гастрономическим туризмом.



