Подмосковье побило рекорд по дорожному трафику за прошлую неделю

Минувшая неделя обернулась для Подмосковья рекордным число автомобилей на дорогах с начала этого года. Такие данные привели в региональном министерстве транспорта.



«В Московской области в период 8 по 14 июня зафиксировано рекордное количество транспортных средств с начала года - за неделю по дорогам проехали порядка 16,5 миллиона», - цитирует ведомство сайт «Подмосковье сегодня».



Отмечается, что это на 46 процентов больше, чем в апреле, когда в регионе действовал режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. При этом более всего дороги были загружены в минувший четверг — тогда на трассы выехали 2,6 млн автомобилей.

