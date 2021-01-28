Подмосковье перейдет на карту Тройка с 1 февраля

Московская транспортная карта тройка начнет действовать на всех маршрутах общественного транспорта Подмосковья с 1 февраля. Об этом пишет «Телеканал 360» со ссылкой на замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анну Кротову.

Она отметила, что карта будет работать в 53 городских округах и действовать на 1100 маршрутах.

Кротова рассказала, что действие карты было запущено в тестовом режиме в городе Королеве. Замминистра транспорта сообщила о корректной работе транспортной карты «Деньги списываются, попадают нашим перевозчикам», – отметила она.