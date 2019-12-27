Подгородецкий: «В мозгах у народа опилки». Кормухина: «Люди начали думать!»
Музыканты об уходящем 2019-м годе.
Россияне назвали главные победы и провалы России в 2019 году. По мнению участников опроса, проведенного ВЦИОМ, ключевыми событиями стали вступление в силу пенсионной реформы и старт железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Главными событиями международного масштаба россияне считают изменения ситуации в Сирии, президента Украины и встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Самым «скандальным» событием уходящего года участники опроса назвали отстранение российских спортсменов от соревнований. Главные победы года, по мнению респондентов, достигнуты в фигурном катании, в Сирии и при строительстве Крымского моста.
В информационном проекте «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» корреспонденты НСН традиционно опрашивают первых лиц политического Олимпа о самых актуальных событиях музыкального мира, а ведущие музыканты делятся мыслями о современной политической ситуации в стране и в мире. Преисполненным пессимизма оказался ответ на вопрос НСН о главных победах и провалах в уходящем году музыканта Петра Подгородецкого. Побед он не увидел ни одной.
«Да я побед-то особо не вижу пока что. У нас уже двадцать лет как большой провал. Один такой большой-большой провал. А последние пять лет он просто угнетающий».
Позитивных изменений в наступающем 2020 году он тоже не ждет.
«В лучшую сторону ничего не изменится. Может быть, после 2024-го – может быть. Но я тоже чего-то сомневаюсь. К сожалению. Потому что в мозгах у нашего народа одни опилки остались благодаря нашему замечательному телевидению и вообще всей политике нашей страны».
И все-таки уходящий 2019-й принес не только дурные вести. В поисках подтверждений этому суждению НСН обратилась к певице Ольге Кормухиной. Прежде всего, она сочла необходимым напомнить о появлении резонансного законопроекта о домашнем насилии как о наиболее тревожном событии года.
«Самое ужасное событие – появление проекта закона о семейном насилии. Семья – это основа любого государства. И идет планомерное разрушение. Я думаю, что слушать здесь нужно тех, у кого крепкие семьи, многолетние, много детей и опыт их воспитания правильного. Вот тех людей надо слушать!»
В числе позитивных событий 2019-го Ольга Кормухина также отметила появление Крымского моста.
«Любые дороги, любые какие-то подвижки в логистике – это все идет в копилку. У нас ничего не изменилось со времен Гоголя: две беды у России – дураки и дороги».
А, кроме того, уходящий год, как следует из слов собеседницы НСН, запомнится тем, что люди, по ее мнению, «начинают думать». И эта мысль Ольги Кормухиной полностью опровергает предположение Петра Подгородецкого об «опилках».
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