Подгородецкий: «В мозгах у народа опилки». Кормухина: «Люди начали думать!»

Россияне назвали главные победы и провалы России в 2019 году. По мнению участников опроса, проведенного ВЦИОМ, ключевыми событиями стали вступление в силу пенсионной реформы и старт железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Главными событиями международного масштаба россияне считают изменения ситуации в Сирии, президента Украины и встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Самым «скандальным» событием уходящего года участники опроса назвали отстранение российских спортсменов от соревнований. Главные победы года, по мнению респондентов, достигнуты в фигурном катании, в Сирии и при строительстве Крымского моста.

В информационном проекте «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» корреспонденты НСН традиционно опрашивают первых лиц политического Олимпа о самых актуальных событиях музыкального мира, а ведущие музыканты делятся мыслями о современной политической ситуации в стране и в мире. Преисполненным пессимизма оказался ответ на вопрос НСН о главных победах и провалах в уходящем году музыканта Петра Подгородецкого. Побед он не увидел ни одной.