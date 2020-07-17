«Подфартило»: «Бюрократ» Песков рассказал о карьерном счастье с Путиным
Дмитрий Песков полагает, что ему «подфартило в жизни», когда он оказался на должности пресс-секретаря президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью «Авторадио». Официальный представитель Кремля назвал Путина самым блестящим и влиятельным государственным деятелем в мировом масштабе.
По словам Пескова, работать под началом такого человека - большая удача всей жизни. Свою работу он считает уникальной возможностью ежедневно учиться не по книгам, а в реальной жизни. Пресс-секретарь президента также признался, что ощущает себя в гуще важных жизненных процессов в России и мире с немалой долей личной ответственности.
При этом Дитрий Песков отметил, что вообще не воспринимает такое понятие, как «творческая свобода» в своей нынешней должности и предыдущих назначениях. Оннапомнил, что пришёл в кремлёвскую администрацию из министерства иностранных дел после работы в посольстве России в Турции.
В целом он назвал «свободой» работу государственным служащим. Песков считает неверным сложившуюся в народе негативную коннотацию понятия «бюрократ». По его словам, это, всего лишь, служащий, который трудится на государство. «Государство меня нанимает, платит мне зарплату, и я работаю», - заключил пресс-секретарь.
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