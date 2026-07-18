Удаление российских приложений из магазина приложений Google Play демонстрирует важность технологического суверенитета страны, заявил Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный.

С 16 июля в Google Play больше нет мессенджера «Макс», ранее платформа убрала из магазина сервисы компании VK, включая соцсеть «Одноклассники», почту и облако Mail.ru, «Дзен» и другие продукты. Поддубный назвал действия корпорации Google недружественными, и объяснил действия техногиганта страхом Запада перед усилением России и стремлением подорвать технологический суверенитет страны.

Военкор подчеркнул, что сложившаяся ситуация продемонстрировала, что технологический суверенитет имеет решающее значение в обеспечении безопасности страны.

В VK сообщили, что все заблокированные Google приложения доступны для россиян в других магазинах для операционной сети Android.

