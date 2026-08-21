Поддубный призвал прописать правила применения личного оружия при атаках БПЛА

В России необходимо повысить скорость адаптации к изменениям в обстановке, это касается как институтов, так и жителей страны. Такое заявление сделал военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.

В своем канале в «Макс» он прокомментировал прекращение дела о стрельбе по беспилотнику в отношении волгоградского фермера. Он положительно оценил решение областного суда отменить назначение штрафа и конфискацию личного ружья нижестоящими инстанциями.

Поддубный подчеркнул, что решение Волгоградского облсуда было принято на фоне общественного резонанса по поводу первоначального решения суда, которое военкор назвал «странным» и «абсурдным».

Он указал на необходимость проработки четких правил и алгоритмов применения оружия в случае налета дронов, вместо того, чтобы наказывать за это граждан.

В июле фермер из Волгоградской области Николай Мухин получил штраф 40 тысяч рублей с конфискацией ружья за попытку сбить украинский беспилотник, пролетавший над его домом. Мировой судья посчитал, что стрельба в населенном пункте представляла опасность для граждан.

