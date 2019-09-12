Подавляющее большинство работодателей не хотят четырехдневную рабочую неделю

Большинство российских работодателей (76%) выступили против перехода на четырехдневную рабочую неделю. Исследование было проведено сервиса по поиску работы HeadHunter, пишут «Ведомости».

Согласно результатам опроса, лишь 12% работодателей готовы рассмотреть вариант сокращенной рабочей недели в ближайшие год-два, а в долгосрочной перспективе согласились сделать это 8%.

Опрос был поведен в начале сентября среди 200 работодателей, передает Ura.ru.

Бизнесмены рассказали, что из-за введения короткой рабочей недели им придется снизить зарплату сотрудникам и нанимать новых работников.

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в эфире НСН рассказала об условии, при котором работодатели могут пойти на такой шаг.

