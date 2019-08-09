Поданы первые иски в рамках 100 млн руб ущерба от протестных акций

Государственное унитарное предприятие «Мосгортранс» и государственное бюджетное учреждение «Автомобильные дороги» подали иски к участникам несогласованной акции в Москве 27 июля. Предприятия требуют возместить им вред, нанесённый имуществу в ходе массовых выступлений. Как отмечает RT, консолидированная сумма исковых требований превысила двенадцать с половиной миллионов рублей.

Что касается имущественного ущерба для Москвы целом от протестных акций, то он оценивается в сумму свыше ста миллионов рублей. Речь идёт о предприятиях торговли и услуг. Ущерб городу также выражается в снижении привлекательности центра столицы для горожан и туристов и отрицательном влиянии на имидж мегаполиса, что в дальнейшем также может привести к убыткам.

