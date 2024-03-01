Под Ростовом хозяйка квартиры с мумиями не хотела расставаться с их телами
В городе Зверево в Ростовской области хозяйка квартиры, в которой был обнаружен склеп с мумиями ее мужа и сына, рассказала о том, почему не сообщила о телах в жилье, сообщает «РЕН ТВ».
По словам женщины, она не сделала этого, потому что не хотела расставаться с телами своих родных. Ее сын умер в декабре 2022 года, а супруг – в начале февраля текущего года. При этом если тело сына было забетонировано, то тело мужа просто лежало рядом с ним.
«Не хотела с телами расставаться», — заявила женщина. Хозяйка квартиры допустила, что ее «по ходу тут все боятся». В настоящее время женщина находится в медучреждении. Сотрудники полиции опрашивают соседей и устанавливают причины случившегося.
До того, как тела были обнаружены, соседи почувствовали едкий запах, доносившийся из квартиры. Когда ее вскрыли правоохранители, то в комнате обнаружили хозяйку с перерезанным горлом и своеобразную забетонированную могилу. В ней находились два тела. По предварительным данным, погибшие – это отец и сын.
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